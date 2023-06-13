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18:39, 13 июня 2023Моя страна

В Ингушетии пройдет международный фестиваль «Белая трость»

В Ингушетии пройдет благотворительный фестиваль «Белая трость»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ингушетии в конце сентября пройдет международный благотворительный фестиваль «Белая трость» для слабовидящих и незрячих детей. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках фестиваля планируется открытие выставки-аукциона предметов декоративно-прикладного искусства, которые были созданы детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Сейчас в регионе идет подготовка к масштабному мероприятию, направленному на оказание помощи через культурную и творческую реабилитацию детям с ограниченными возможностями здоровья, а именно с отсутствующим или слабым зрением. Одним из почетных гостей станет основательница фестиваля — член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая», — сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Фестиваль пройдет во Дворце культуры в Сунже. Мероприятие организуют ежегодно, оно приурочено к Международному дню белой трости — символу незрячего человека.

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    Варвара Кошечкина
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