В Ингушетии пройдет международный фестиваль «Белая трость»

В Ингушетии пройдет благотворительный фестиваль «Белая трость»

В Ингушетии в конце сентября пройдет международный благотворительный фестиваль «Белая трость» для слабовидящих и незрячих детей. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках фестиваля планируется открытие выставки-аукциона предметов декоративно-прикладного искусства, которые были созданы детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Сейчас в регионе идет подготовка к масштабному мероприятию, направленному на оказание помощи через культурную и творческую реабилитацию детям с ограниченными возможностями здоровья, а именно с отсутствующим или слабым зрением. Одним из почетных гостей станет основательница фестиваля — член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая», — сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Фестиваль пройдет во Дворце культуры в Сунже. Мероприятие организуют ежегодно, оно приурочено к Международному дню белой трости — символу незрячего человека.