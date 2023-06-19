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14:04, 19 июня 2023Культура

В Тульской области состоялся фестиваль «Дикая Мята»

Фестиваль «Дикая Мята» завершился в Тульской области, его посетило 20 тысяч человек

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Тульской области состоялся музыкальный фестиваль «Дикая Мята». Его посетило 20 тысяч человек, включая техническую команду, волонтеров, артистов и зрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Дикая Мята» проходила с 16 по 18 июня при поддержке правительства Тульской области. На фестивале были возведены музыкальные сцены, установлен фудкорт и маркет с авторскими товарами от российских мастеров и дизайнеров, также работала территория красоты и здоровья и проводились лекции.

«Этот год знаковый для "Дикой Мяты" — в 2023 году мечты, которыми мы жили со дня задумки фестиваля, стали воплощаться. Теперь "Дикая Мята" — это верхняя часть айсберга — на фестивальном поле отстроен круглогодично работающий кемпинг, который собирает поклонников музыки и музыкантов. Уверен, что совсем скоро "Дикая Мята КЭМП" станет местом силы для тех, кто связал свою судьбу с музыкой», — сказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Отмечается, что за три дня гости «Дикой Мяты» увидели более 100 выступлений и DJ-сетов на новой площадке «Вашана Клуб» — шоу Леонида Агутина, The Hatters, Drummatix, Lumen, Sati Ethnica, Zoloto, Меги Гогитидзе, Антохи МС, Polnalyubvi, «Слота», «Нейромонаха Феофана», «Заточки». Также на фестивале выступили новые артисты.

Фестиваль «Дикая Мята» стартовал 16 июня в 12:00. В поле у поселка Бунырево Тульской области был возведен настоящий музыкальный город.

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    Варвара Кошечкина
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