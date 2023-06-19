Страховой Дом ВСК: россияне бросились страховать квартиры от участившихся пожаров

Россияне испугались участившихся пожаров и стали активно страховать квартиры — спрос на эти услуги с января по май 2023 года вырос на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные приводят аналитики Страхового Дома ВСК в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным МЧС, по итогам 2022 года число возгораний в многоквартирных домах увеличилось на 7,9 процента. Кроме того, в 2023 году в нескольких регионах страны ввели режим ЧС из-за лесных пожаров — только в Курганской области огнем были почти полностью уничтожены несколько населенных пунктов.

Среди других распространенных рисков для страхования квартиры специалисты назвали затопления — на них приходится 72 процента компенсаций. В ВСК уточнили, что в 2023 году общий объем компенсаций в связи с повреждением имущества водой вырос на 20 процентов.

Страховщики добавили, что пожары занимают чуть больше 6 процентов в общей структуре выплат компании с начала года, однако повреждения от огня приводят к большему ущербу. Страхование квартир также покрывает иные риски — аварии на инженерных системах, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц (кражи и разбои), падение летательных объектов. Сумма компенсаций по подобным страховым случаям выросла в 2023 году в четыре раза, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что главный бытовой страх россиян — порча имущества. В этом признались 64 процента опрошенных. При этом 41 процент из них отметил, что пугает, в частности, урон от домашних животных, 39 процентов — заливы по вине соседей, 33 процента — возникновение пожара, 31 процент — протечка труб. 14 процентов россиян беспокоятся о возможных негативных последствиях домашней вечеринки или застолья.