В сети назвали перекрывающие любые достоинства партнера недостатки

На Reddit привычку мусорить назвали недостатком, перекрывающим любые достоинства партнера

Мужчины и женщины с форума Reddit перечислили, какие именно недостатки в партнерах считают перекрывающими любые достоинства. Нежелательные черты и привычки пользователи сети назвали в разделе AskReddit.

Немало лайков собрал комментарий одной из пользовательниц, которая вспомнила о привычке партнера мусорить, в том числе на улице.

Если мусорят. Беспардонно. Например, выбрасывают мусор из окна машины. Это моя любимая мозоль. Конечно, я сперва сделаю замечание и посмотрю, что изменится, но это для меня будет серьезным тревожным звоночком Hippycowgirl411 пользовательница Reddit

Также пользователи призвали обращать внимание на негативные вещи, которые человек говорит о других за их спиной.

Желание сплетничать я игнорировала раньше и всякий раз об этом сожалела PastOrdinary пользовательница Reddit

Граничащую с помешательством ревность тоже назвали среди тревожных звоночков, которые могут перечеркнуть любые плюсы отношений с человеком.

Моя бывшая рылась в моем телефоне, пока я сплю, удаляла и блокировала людей в моих социальных сетях. Сделал комплимент прическе? Значит, флиртовал. Улыбался при разговоре? Флиртовал. Поставил лайк на фото? Тоже флирт. Общаться с женщинами — нельзя No_transistory пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, как именно люди ошибаются чаще всего, заводя отношения. Многие назвали ошибкой нежелание с самого начала обсудить с потенциальным партнером краеугольные вопросы отношений — например, финансы и родительство.