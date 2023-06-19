Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:23, 19 июня 2023Забота о себе

В сети назвали перекрывающие любые достоинства партнера недостатки

На Reddit привычку мусорить назвали недостатком, перекрывающим любые достоинства партнера

Фото: Djim Loic / Unsplash

Мужчины и женщины с форума Reddit перечислили, какие именно недостатки в партнерах считают перекрывающими любые достоинства. Нежелательные черты и привычки пользователи сети назвали в разделе AskReddit.

Немало лайков собрал комментарий одной из пользовательниц, которая вспомнила о привычке партнера мусорить, в том числе на улице.

Если мусорят. Беспардонно. Например, выбрасывают мусор из окна машины. Это моя любимая мозоль. Конечно, я сперва сделаю замечание и посмотрю, что изменится, но это для меня будет серьезным тревожным звоночком

Hippycowgirl411пользовательница Reddit

Также пользователи призвали обращать внимание на негативные вещи, которые человек говорит о других за их спиной.

Желание сплетничать я игнорировала раньше и всякий раз об этом сожалела

PastOrdinaryпользовательница Reddit
Материалы по теме:
Кто такой абьюзер? Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
Кто такой абьюзер?Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
8 августа 2022
Что такое «закрыть гештальт»? Почему это так важно и какие техники есть в гештальт-терапии
Что такое «закрыть гештальт»?Почему это так важно и какие техники есть в гештальт-терапии
18 мая 2023

Граничащую с помешательством ревность тоже назвали среди тревожных звоночков, которые могут перечеркнуть любые плюсы отношений с человеком.

Моя бывшая рылась в моем телефоне, пока я сплю, удаляла и блокировала людей в моих социальных сетях. Сделал комплимент прическе? Значит, флиртовал. Улыбался при разговоре? Флиртовал. Поставил лайк на фото? Тоже флирт. Общаться с женщинами — нельзя

No_transistoryпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, как именно люди ошибаются чаще всего, заводя отношения. Многие назвали ошибкой нежелание с самого начала обсудить с потенциальным партнером краеугольные вопросы отношений — например, финансы и родительство.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине
    МИД России подтвердил продолжение диалога с Ватиканом по Украине
    Стало известно о судьбе пропавших в Карачаево-Черкесии туристов из Москвы
    Заявление НАТО о дефиците вооружения поставили под сомнение
    Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет
    В НАТО признали опустошение военных складов из-за Украины
    Опубликовано видео с предполагаемой атакой БПЛА на российский регион
    Индианка протанцевала 127 часов подряд и побила рекорд
    Российский фотограф сняла бывшего «ангела» Victoria’s Secret для Vogue
    Блинкен предупредил о глобальных последствиях тайваньского кризиса для экономики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.