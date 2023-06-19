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09:15, 19 июня 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 19 июня отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах 19 июня произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово перенесены вылеты шести воздушных судов, два авиарейса отменены. Во Внуково задержаны три рейса, три — отменены. В Шереметьево перенесены вылеты шести самолетов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.

Ранее российский самолет столкнулся с птицами во время посадки. Инцидент произошел с воздушным судном, следовавшим из Москвы в Ульяновск.

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    Фариза Бацазова
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