Украина призвала Бангладеш поддержать «формулу мира» Зеленского

Премьер Украины Шмыгаль призвал Бангладеш присоединиться к «формуле мира» Зеленского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что призвал Бангладеш поддержать «формулу мира» президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам премьера, он провел первый официальный телефонный разговор с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной Вазед. «Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского», — написал премьер.

Он также обсудил с ней поддержку украинских инициатив, таких как Grain from Ukraine («Зерно с Украины»). По словам Шмыгаля, Бангладеш исторически является одним из крупнейших импортеров украинского зерна.

Ранее стало известно, что Киев пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву на саммит, посвященный «формуле мира» Зеленского. Место и время проведения мероприятия пока не определено. При этом украинский и бразильский президенты могут встретиться 17 и 18 июля на саммите ЕС — СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) в Бельгии.