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11:31, 19 июня 2023Экономика

В России нашли нового покупателя газа

«Газпром» и «УзГазтрейд» подписали контракт на поставку 2,8 млрд кубометров газа

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Россия и Узбекистан заключили двухлетний контракт на поставку газа, сообщает Минэнерго Узбекистана.

Отгрузки в соседнюю страну составят 9 миллионов кубометров в сутки, годовой объем оценивается в 2,8 миллиарда кубометров. Стоимость контракта не называют — по информации ведомства, она будет зависеть от рыночных цен в регионе и текущих расценок на газ в республике.

«Соглашение разработано на полностью коммерческих условиях и является одной из мер, направленных на частичное удовлетворение растущей год от года потребности потребителей республики в природном газе, а также на бесперебойное проведение осенне-зимнего сезона», — отметили в пресс-службе ведомства.

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«Газпром экспорт», «УзГазтрейд» и узбекское Минэнерго также приняли дорожную карту по подготовке газотранспортной системы страны к получению российских ресурсов. Ранее газ в республику поставляли транзитом из Казахстана по газопроводу «Средняя Азия-Центр» в реверсивном режиме. Сейчас же в Узбекистане намерены построить газомерную станцию, заменить или провести капремонт газоприемного оборудования. Всего власти собираются проложить 22 километра новых магистральных газопроводов и отремонтировать 56 километров сетей.

Ранее глава Министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что добыча газа в РФ упала на восемь-десять процентов ниже, чем было спрогнозировано. По информации «Коммерсанта», с января по апрель добыча «Газпрома» упала практически на четверть. Эксперты объяснили это сокращением экспортного спроса на российский газ в Европе. Президент России Владимир Путин подтвердил снижение добычи газа и заявил, что это связано с необходимостью «поддерживать мировую конъюнктуру».

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    Вячеслав Агапов
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