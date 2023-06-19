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13:05, 19 июня 2023Мир

Крупная оппозиционная партия Германии призвала распустить Евросоюз

Оппозиционная немецкая партия «Альтернатива для Германии» призвала распустить Евросоюз

Фото: Mutter Erde / Wikimedia

Крупная оппозиционная немецкая партия «Альтернатива для Германии» призвала к контролируемому роспуску Европейского союза (ЕС). Проект партийной программы приводит издание Welt.

«Мы стремимся к упорядоченному роспуску ЕС и созданию вместо него нового европейского экономического сообщества по интересам, союза европейских наций», — сообщается в документе программы, представленном федеральной комиссией партии.

В «Альтернативе для Германии» мотивировали свой призыв тем, что ЕС якобы превратился в «управляемую неконтролируемой бюрократией недемократическую конструкцию», и нынешние элиты отошли от первоначальных идей европейского сообщества. «Наше терпение в отношении ЕС исчерпано», — подчеркнули в оппозиционной партии.

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Отмечается, что «Альтернатива для Германии» также призывает к роспуску Европарламента. По мнению оппозиционеров, решение о вступлении ФРГ в новое европейское сообщество должно приниматься только на общенациональном уровне в ходе референдума.

Ранее депутат бундестага от партии Райнер Ротфусс обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, каким образом поддержка Германией продления санкций против России соотносится с резолюцией ООН. По мнению парламентария, антироссийские санкции противоречат правам человека.

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    Глеб Бажуткин
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