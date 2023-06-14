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07:30, 14 июня 2023Мир

В Германии заявили о несоответствии антироссийских санкций правам человека

В бундестаге заявили, что санкции против России не соответствуют правам человека

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, каким образом поддержка Германией продления санкций против России соотносится с резолюцией ООН, осуждающей применение подобных мер. «Лента.ру» ознакомилась с обращением парламентария.

В своем вопросе член партии АдГ сослался на резолюцию Совета ООН по правам человека A/HRC/52/L.18 «Негативное воздействие односторонних принудительных мер на осуществление прав человека», в которой, как напомнил парламентарий, содержится призыв отменить данные меры, так как они противоречат Уставу ООН.

«Как федеральное правительство выполняет свое обещание использовать внешнюю политику, основанную на ценностях, и международный порядок, основанный на правилах, в соответствии с резолюцией Совета ООН по правам человека A/HRC/52/L.18, которая значительным большинством голосов осуждает односторонние санкции против государств как средство внешнеполитического давления, поскольку они неэффективны и очень часто затрагивают наиболее уязвимых и бедных в стране […] в то время как федеральное правительство, в том числе через ЕС, выступает за продление санкций против России и третьих стран […] которые не присоединились к "западным" санкциям против России?» — говорится в обращении Ротфусса к правительству.

В своем ответе на данный запрос представитель правительства Сюзанна Бауманн сослалась на ответ правительства от 27 апреля 2023 года на заданный ранее аналогичный вопрос. В нем говорилось, что санкции, введенные Евросоюзом, «полностью соответствуют обязательствам по международному праву», а также напоминалось, что Германия голосовала против вышеупомянутой резолюции.

Ранее стало известно, что представители стран ЕС не смогли договориться об 11-м пакете антироссийских санкций из-за разногласий по поводу жесткости мер. Сообщалось, что новые ограничения должны касаться третьих стран, которые помогают России обходить уже принятые меры.

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    Кирилл Садовский
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