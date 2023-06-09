Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС не может согласовать степень жесткости 11-го пакета санкций против России

Представители стран ЕС не смогли договориться об 11-м пакете антироссийских санкций из-за разногласий по поводу жесткости мер. Новые ограничения должны касаться третьих стран, которые помогают России обходить уже принятые меры. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Новые санкции должны ограничить возможности экспорта ключевых товаров из Армении, ОАЭ, Казахстана и других стран Средней Азии в ЕС. Через них в Россию ввозятся запрещенные к импорту товары.

Как сообщило агентство, Франция и Германия пытаются снизить жесткость вводимых мер в отношении этих стран. Некоторые дипломаты на условиях анонимности признались в опасениях, что ограничения могут еще сильнее сблизить их с Россией.

Другие дипломаты боятся, что ослабленный механизм станет слишком сложным и неэффективным.

Один из дипломатов пообещал, что разногласия удастся устранить на неделе с 12 по 16 июня.

Ранее Греция и Венгрия выступили против принятия 11-го пакета антироссийских санкций.

В конце февраля 2023 года Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против России. Он касался банковского сектора, технологии, а также ЧВК «Вагнер».