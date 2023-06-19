Российские моряки спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море

МО: экипаж «Адмирала Горшкова» спас 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море

Экипажи фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота России и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море. Об этом сообщили в российском Минобороны (МО), передает РИА Новости.

Отмечается, что российское судно выполняло задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Моряки спасли пассажиров судна «Авалон», потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции.

В российском ведомстве уточнили, что спасательная операция прошла успешно. Людей эвакуировали на борт «Пижмы» и доставили в бухту острова Калимнос. Им оказали необходимую медицинскую помощь и передали греческой береговой охране.