Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 19 июня 2023Мир

Российские моряки спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море

МО: экипаж «Адмирала Горшкова» спас 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Экипажи фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота России и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море. Об этом сообщили в российском Минобороны (МО), передает РИА Новости.

Отмечается, что российское судно выполняло задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. Моряки спасли пассажиров судна «Авалон», потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции.

В российском ведомстве уточнили, что спасательная операция прошла успешно. Людей эвакуировали на борт «Пижмы» и доставили в бухту острова Калимнос. Им оказали необходимую медицинскую помощь и передали греческой береговой охране.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили французский колесный танк
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    В США объяснили успешную тактику российских Ка-52 против бронетехники ВСУ
    Россиянина прилюдно избили охранники гоу-гоу-бара в Таиланде
    Женщина познакомилась с будущим мужем на собственной свадьбе
    Назван самый популярный ЗОЖ-продукт среди россиян
    Российские моряки спасли 68 пассажиров иностранного судна в Средиземном море
    Змея в подъезде подмосковной многоэтажки попала на видео
    В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время
    Чиновник из Запорожья пострадал при взрыве газового баллона в авто в Симферополе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.