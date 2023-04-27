Суд Японии вынес приговор российскому моряку с судна «Амур»

Суд в Японии приговорил российского моряка с судна «Амур» к трем годам тюрьмы с отсрочкой

Окружной суд японского города Асахикава вынес приговор третьему помощнику капитана российского судна «Амур» Павлу Добрянскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Моряка приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания на пять лет. Адвокат Нориаки Накамура пояснил, что Добрянский признан виновным, но отбывать наказание в тюрьме будет только в случае повторного нарушения. Кроме того, моряка депортируют в Россию из-за отсутствия японской визы.

В июне 2021 года на Добрянского завели уголовное дело по статьям 129 («Халатность») и 211(«Ненадлежащее управление судном») Уголовного кодекса Японии. Первая статья предполагает наказание до трех лет лишения свободы, вторая — до семи лет.

Российское судно «Амур» с экипажем из 23 человек 26 мая шло из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечной точки пути произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате инцидента трое из пяти рыбаков на японском судне скончались.