В Госдепе рассказали об итогах визита Блинкена в Китай

В Госдепе США заявили, что Блинкен обсудил с властями Китая конфликт на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай обсудил с властями страны конфликт на Украине. Об итогах визита дипломата в КНР рассказали в американском Госдепартаменте, передает Reuters.

В ведомстве уточнили, что госсекретарь также затронул вопросы безопасности США, такие, как проблема Северной Кореи, а также разведывательную деятельность Пекина на Кубе. На данный момент он уже покинул Китай.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном заявил, что Китай уважает интересы США и не будет бросать вызов Вашингтону. Китайский лидер подчеркнул, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не отвечает интересам нашего времени.