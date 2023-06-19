Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 19 июня 2023Мир

Си Цзиньпин заявил об отказе Китая бросать вызов США

Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает интересы США и не будет бросать им вызов

Фото: Yin Bogu / Globallookpress.com

Китай уважает интересы США и не будет бросать вызов Вашингтону. Об отказе от такого шага заявил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не отвечает интересам нашего времени. «Оно тем более не решит проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, и не устранит вызовы, с которыми сталкивается весь мир», — заключил он.

Си Цзиньпин также отметил, что китайская сторона не собирается вытеснять США на международной арене.

Ранее Си Цзиньпин прокомментировал состоявшуюся беседу с Энтони Блинкеном и оценил итоги визита американского политика словами «очень хорошо». По его словам, стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый на полях саммита «Большой двадцатки» в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле отреагировали на сведения о подготовке Польшей переворота в Белоруссии
    В Москве беременная торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и выжила
    Москва оказалась на третьем месте в России по доходам населения в 2022 году
    В российском регионе три сестры покончили с собой после самоубийства четвертой
    Перечислены особенности захваченного российскими военными французского танка
    Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине
    В Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру
    В Москве заявили о планах создавать исцеляющие медицинские пространства
    Россиянам рассказали о способе завладеть заброшенной землей
    Раскрыт секрет любимого упражнения японских долгожителей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.