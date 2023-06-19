Си Цзиньпин заявил об отказе Китая бросать вызов США

Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает интересы США и не будет бросать им вызов

Китай уважает интересы США и не будет бросать вызов Вашингтону. Об отказе от такого шага заявил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не отвечает интересам нашего времени. «Оно тем более не решит проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, и не устранит вызовы, с которыми сталкивается весь мир», — заключил он.

Си Цзиньпин также отметил, что китайская сторона не собирается вытеснять США на международной арене.

Ранее Си Цзиньпин прокомментировал состоявшуюся беседу с Энтони Блинкеном и оценил итоги визита американского политика словами «очень хорошо». По его словам, стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый на полях саммита «Большой двадцатки» в 2022 году.