Рэперша Инстасамка вернулась в Россию ради пластики груди у хирурга Тимура Хайдарова

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, вернулась в Россию ради очередной пластической операции. Об этом администраторам Telegram-канала Shot рассказал ее хирург Тимур Хайдаров.

Специалист отметил, что 23-летняя исполнительница прилетела в Москву из Дубая, чтобы увеличить размер груди. «Грудь она делала не у нас, но сейчас мы будем делать бюст чуть пышнее и больше», — уточнил врач в разговоре с журналистами. Известно, что ранее Хайдаров дважды менял форму ягодиц знаменитости посредством липофилинга и имплантов.

В апреле Инстасамка заявила, что собирается избавиться от филлеров. «Я сегодня убираю губы, мне уже не нравится форма, с которой я сейчас, да и им пора на пенсию: два года хожу с ними, в них два разных препарата. Я в прошлый раз не показывала свое лицо без филлеров, в этот раз ждите мое настоящее лицо», — уточнила знаменитость.