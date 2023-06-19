Дачникам перечислили растения для защиты урожая от вредителей

«БелНовости»: защитить урожай от вредителей могут календула и настурция

Для спасения урожая от вредителей на дачах рядом необходимо посадить календулу. Растения, способные защитить фрукты и овощи на огороде, перечислили в материале издания «БелНовости».

Календула может защитить урожай от колорадских жуков. Подобное действие оказывает и настурция, которая защищает от насекомых в том числе тыкву и капусту.

В списке подобных растений также оказался котовник, на основе которого делается отвар. Однако растение также используют для борьбы с блохами, тлей, различными видами мух и колорадскими жуками.

Ранее в качестве метода борьбы с муравьями на дачах владельцам участков посоветовали использовать муку. Эксперты издания «БелНовости» порекомендовали дачникам посыпать проблемные участки, где обитают муравьи, тонким слоем пшеничной либо кукурузной муки в течение нескольких дней.