Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений», — заявил на встрече китайский лидер, отметив, что Вашингтон и Пекин в ряде вопросов достигли определенного прогресса.

По словам Си Цзиньпина, «китайская сторона изложила свою позицию», и в ходе переговоров удалось согласовать реализацию консенсуса, достигнутого по итогам его встречи с президентом США Джо Баденом перед саммитом G20 в 2022 году.

Встреча глав Китая и США состоялась в ноябре 2022 года на Бали в преддверии саммита «Большой двадцатки» G20. По итогам переговоров Байден заявил, что США готовы сотрудничать с Китаем, если в Пекине этого желают.