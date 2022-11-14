Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 14 ноября 2022Мир

Байден заявил о готовности США сотрудничать с Китаем

Байден заявил, что США готовы сотрудничать с Китаем, если в Пекине этого желают

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США готовы к сотрудничеству с Китаев, если в Пекине также этого желают. Об этом заявил американский президент Джо Байден перед началом переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в преддверии саммита G20 на острове Бали, пишет ТАСС.

Глава государства понадеялся, что обсудит с китайским коллегой различные вызовы. «Я думаю, что мир ждет от нас, что мы будем способны работать вместе. И США готовы именно к этому, работать с вами, если вы этого желаете», — обратился он к китайской стороне.

Ранее сообщалось, что Байден и Си Цзиньпин начали переговоры на Бали, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит «Большой двадцатки». Отмечалось, что американский президент намерен возобновить диалог между странами, а также договориться поддерживать систему сдержек и противовесов в мировой политике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
В Крыму пересмотрят меры безопасности после отвода российских войск из Херсона
Россия оценила решение ЕС о создании тренировочной миссии для ВСУ
Оценены запасы газа в Европе
Названы самая большая и самая высокая крыши в России
Россиянам назвали способ получить миллионы от государства
Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении
В Одессе снесли бюст Максима Горького
Губернатор Бали рассказал о визите Лаврова в больницу
Минобороны заявило о безуспешной атаке ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.