Байден заявил о готовности США сотрудничать с Китаем

Байден заявил, что США готовы сотрудничать с Китаем, если в Пекине этого желают

США готовы к сотрудничеству с Китаев, если в Пекине также этого желают. Об этом заявил американский президент Джо Байден перед началом переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в преддверии саммита G20 на острове Бали, пишет ТАСС.

Глава государства понадеялся, что обсудит с китайским коллегой различные вызовы. «Я думаю, что мир ждет от нас, что мы будем способны работать вместе. И США готовы именно к этому, работать с вами, если вы этого желаете», — обратился он к китайской стороне.

Ранее сообщалось, что Байден и Си Цзиньпин начали переговоры на Бали, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит «Большой двадцатки». Отмечалось, что американский президент намерен возобновить диалог между странами, а также договориться поддерживать систему сдержек и противовесов в мировой политике.