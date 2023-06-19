Пластический хирург занялся сексом с тремя пациентками и лишился профессии

Daily Mail: в Великобритании пластического хирурга лишили лицензии за секс с пациентками

В Великобритании трибунал по делам врачей постановил лишить лицензии пластического хирурга, который переспал с тремя психологически уязвимыми пациентками. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летний отец троих детей Оливье Брэнфорд лишился профессии из-за того, что в период с 2019 по 2020 годы завел романы с пациентками, которым делал операции по пластике груди. Он осыпал женщин комплиментами, склоняя таким образом к сексуальным отношениям.

Первая пациентка обратилась к нему с жалобами на то, что испытывает постоянные боли в спине из-за слишком большой груди и «ненавидит свою внешность». Брэнфорд прислал ей сообщение, в котором пообещал, что «все исправит и научит ее любить свое тело». После этого между ними начались отношения. Второй женщине, также испытывавшей проблемы с самооценкой, он отправлял послания, в которых говорил, что она очень «желанна и сексуальна». В октябре 2019 года Брэнфорд занялся с ней сексом в своей клинике.

С третьей пациенткой он завел роман после того, как сделал ей операцию по увеличению груди. Брэнфорд начал хвалить ее фотографии в социальных сетях и писать, что «хочет намазать ее грудь маслом». С этой женщиной он многократно занимался сексом в своей клинике вскоре после операции, что нарушало медицинские предписания.

Всего трибунал по делам врачей предъявил Оливье Брэнфорду 18 обвинений. Мужчина признал, что способствовал «развитию недопустимых эмоциональных отношений» с первыми двумя женщинами, однако третья якобы занималась с ним сексом добровольно. Врач также утверждал, что не знал об уязвимом психологическом состоянии пациенток.

Тем не менее суд постановил исключить его из реестра действующих медиков. По данным Daily Mail, на момент выдвижения обвинений Брэнфорд и его жена жили в престижном районе на севере Лондона, а стоимость его особняка оценивалась в два миллиона фунтов стерлингов (213,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что врача из американского штата Флорида обвинили в изнасиловании двоих пациенток. Сексуальному преследованию со стороны 54-летнего мужчины подверглись две женщины в возрасте 51 года и 73 лет.

