Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 19 июня 2023Из жизни

Пластический хирург занялся сексом с тремя пациентками и лишился профессии

Daily Mail: в Великобритании пластического хирурга лишили лицензии за секс с пациентками

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании трибунал по делам врачей постановил лишить лицензии пластического хирурга, который переспал с тремя психологически уязвимыми пациентками. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летний отец троих детей Оливье Брэнфорд лишился профессии из-за того, что в период с 2019 по 2020 годы завел романы с пациентками, которым делал операции по пластике груди. Он осыпал женщин комплиментами, склоняя таким образом к сексуальным отношениям.

Первая пациентка обратилась к нему с жалобами на то, что испытывает постоянные боли в спине из-за слишком большой груди и «ненавидит свою внешность». Брэнфорд прислал ей сообщение, в котором пообещал, что «все исправит и научит ее любить свое тело». После этого между ними начались отношения. Второй женщине, также испытывавшей проблемы с самооценкой, он отправлял послания, в которых говорил, что она очень «желанна и сексуальна». В октябре 2019 года Брэнфорд занялся с ней сексом в своей клинике.

Материалы по теме:
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека. Как она сломала ему жизнь?
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека.Как она сломала ему жизнь?
29 мая 2023
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018

С третьей пациенткой он завел роман после того, как сделал ей операцию по увеличению груди. Брэнфорд начал хвалить ее фотографии в социальных сетях и писать, что «хочет намазать ее грудь маслом». С этой женщиной он многократно занимался сексом в своей клинике вскоре после операции, что нарушало медицинские предписания.

Всего трибунал по делам врачей предъявил Оливье Брэнфорду 18 обвинений. Мужчина признал, что способствовал «развитию недопустимых эмоциональных отношений» с первыми двумя женщинами, однако третья якобы занималась с ним сексом добровольно. Врач также утверждал, что не знал об уязвимом психологическом состоянии пациенток.

Тем не менее суд постановил исключить его из реестра действующих медиков. По данным Daily Mail, на момент выдвижения обвинений Брэнфорд и его жена жили в престижном районе на севере Лондона, а стоимость его особняка оценивалась в два миллиона фунтов стерлингов (213,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что врача из американского штата Флорида обвинили в изнасиловании двоих пациенток. Сексуальному преследованию со стороны 54-летнего мужчины подверглись две женщины в возрасте 51 года и 73 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине предложили погасить госдолг замороженными активами России. Сколько Киев должен кредиторам?
    Российские десантники сорвали атаку ВСУ
    Доставку экстренно севшего в Якутии Ми-8 с помощью Ми-26 сняли на видео
    Названы любимые районы российских богачей в Дубае
    В деле отсидевшего 18 лет челябинского маньяка появились оправдательные улики
    В появлении новых купюр в России увидели риски мошенничества и сбоев
    Появились кадры последствий обстрела ВСУ приграничного российского города
    Полковник оценил длительность украинского наступления
    Город в Белгородской области оказался под обстрелом
    Пластический хирург занялся сексом с тремя пациентками и лишился профессии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.