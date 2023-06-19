Работодатели раскрыли интерес к хобби кандидатов

СберПодбор и «Одноклассники»: 65% работодателей призвали включать хобби в резюме

65 процентов работодателей раскрыли, что заинтересованы в указании хобби в резюме кандидата. Это следует из исследования сервиса автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор и социальной сети «Одноклассники», результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Исследование проводилось среди представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов. Всего участвовали более 500 респондентов.

36 процентов опрошенных дали увлечениям оценку в 3 балла из 5 по шкале важности. Каждый десятый рассказал, что хобби не важны для него при приеме на работу и оценил важность этого раздела резюме на 1 балл из 5. 33 процента респондентов присвоили важности наличия увлечений в резюме 2 балла, а 17 процентов оценивают кандидата по наличию информации о хобби.

Больше половины респондентов (59 процентов) объяснили, что используют информацию о хобби для оценки культуры и ценностей кандидатов. 51 процент убеждены, что увлечения соискателей говорят о всестороннем развитии, а 39 процентов опрошенных изучают хобби, чтобы найти полезные для работы навыки.

Кроме того, 23 процента работодателей считают, что увлечения кандидатов позволяют оценить будущие риски для компании. 14 процентов думают, что с помощью хобби можно узнать про навыки тайм-менеджмента. 12 процентов участников опроса отмечают, что увлечения соискателя демонстрируют ответственность. При этом 65 процентов работодателей подчеркнули, что хобби важны в резюме на любые позиции.

Как заявила директор по персоналу «Одноклассников» Вера Маневич, увлечения потенциального сотрудника позволяют оценить, насколько он подходит компании по культуре и софт-скиллам. «Хобби кандидата — это признаки, по которым HR-специалист может предположить, как человек показывает себя в общении, подходе к работе, во взаимодействии с коллегами, как впишется в коллектив», — уточнила она.

