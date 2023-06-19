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16:41, 19 июня 2023Моя страна

Старец Харитон с Афона написал икону для Бурятии

Старец Харитон с Афона написал икону для Одигитриевского собора в Улан-Удэ

Кадр: БУРЯТСКАЯ МИТРОПОЛИЯ / YoUTube

Старец Харитон, живущий отшельником в ските на горе Афон в Греции, написал икону для бурятского собора. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу Улан-Удэнской и Бурятской епархии РПЦ.

Как рассказали в епархии, схимонах в этом году написал икону Божией Матери «Продромитисса», которая будет передана в Одигитриевский собор в Улан-Удэ. Уточняется, что в Бурятию икону привезут в ближайшее время.

«Отец Харитон очень любит Россию и поэтому с большой любовью и готовностью откликнулся на просьбу написать для Бурятии список чудотворного образа Божией Матери "Продромитисса"», — пояснили в пресс-службе.

В мае сообщалось, что в Крыму отреставрировали средневековый храм Святого Дмитрия Солунского. Реставрационные работы продолжались на протяжении целого года.

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