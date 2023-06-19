Минюст поставил точку в вопросе признания Ельцин-центра иноагентом

Минюст России заявил, что признание Ельцин-центра иноагентом невозможно

Признание Ельцин-центра иноагентом в настоящее время не представляется возможным. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, который он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 19 июня.

Точку в этом вопросе поставило Министерство юстиции. «Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», — говорится в документе.

О необходимости признать иноагентом и закрыть Ельцин-центр заявил ранее режиссер Никита Михалков. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, в свою очередь, отмечал, что организации следовало бы «подправить идеологию», но выступил против закрытия учреждения.

Ельцин-центр был создан в 2008 году в Екатеринбурге. Основная его задача — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 1990-х, говорится на сайте учреждения. Центр задумывался как общественно-политическая организация, которая поможет построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.