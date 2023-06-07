Глава СПЧ призвал подправить идеологию Ельцин-центру

Фадеев выступил против закрытия Ельцин-центра, но призвал подправить ему идеологию

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил против идеи закрытия Ельцин-центра в Екатеринбурге. Его комментарий приводится в Telegram-канале СПЧ.

В то же время Фадеев отметил на встрече в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в рамках обсуждения методики преподавания нового курса «Основы российской государственности, что учреждению следовало бы «подправить идеологию».

«Ельцин-центр — это пожестче, чем краткий курс истории ВКП (б). Особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель, весь в белом, и дарует, наконец, свободу», — сказал Фадеев.

Ранее режиссер Никита Михалков высказался за закрытие Ельцин-центра.

При этом он уточнил, что не против музея первого президента России, но на месте Ельцин центра Михалков предпочел бы видеть честный музей современной истории, в котором «будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело».

До этого режиссер требовал признать Ельцин-центр иноагентом.