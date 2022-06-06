Кинорежиссер Никита Михалков потребовал признать «Ельцин-Центр» иноагентом

76-летний советский и российский режиссер Никита Михалков потребовал признать «Ельцин-Центр» иноагентом. Об этом он сообщил в авторской передаче на YouTube-канале «Бесогон ТВ».

Кинодеятель сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

«Почему господин Венедиктов объявлен иноагентом, а "Ельцин-Центр" — нет? А разве "Ельцин-Центр" наносит меньший вред, чем наносило "Эхо Москвы"? Но это что. Мало того, что "Ельцин-Центр" в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве уже 13 лет строится его филиал. В самом центре Москвы», — заявил режиссер.

Михалков также добавил, что выставки в московском филиале при завершении его строительства будут такими же спорными, как и в Екатеринбурге. «А как вы думаете, сильно будут отличаться программы и выставки "Ельцин-Центр" в Москве от того, что делается в Екатеринбурге, где был издан словарик? В нем понятие "жить в России" обозначалось как "гнить". Это рекламировал Юрий Дудь, кстати, совсем недавно объявленный иноагентом», — высказался кинодеятель.

Ранее председатель союза кинематографистов России Никита Михалков выступил с предложением создать евразийский аналог американской киноакадемии «Оскар».