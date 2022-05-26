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Никита Михалков предложил создать альтернативный «Оскар»

Режиссер Никита Михалков предложил создать евразийский аналог «Оскара»

Фото: Министерство культуры РФ / Globallookpress.com

Председатель союза кинематографистов России Никита Михалков выступил с предложением создать евразийский аналог американской киноакадемии «Оскар». Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Своей идеей режиссер поделился во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. «Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "евразийский Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — рассказал Михалков.

Призовой фонд он предложил установить «в районе 3-5 миллионов долларов». Как отметил кинодеятель, подобная инициатива должна обсуждаться на уровне глав государств ЕАЭС.

Ранее Никита Михалков осудил певца Филиппа Киркорова за поездку на «Евровидение» в Турин.

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