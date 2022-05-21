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Михалков осудил поездку Киркорова на «Евровидение»

Режиссер Никита Михалков осудил поездку Филиппа Киркорова на «Евровидение» в Турин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Режиссер Никита Михалков осудил певца Филиппа Киркорова за поездку на «Евровидение». Об этом он заявил в своей авторской программе «БесогонТВ», запись доступна на YouTube.

«Господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на "Евровидение", куда, кстати говоря, нашу страну не пускают», — возмутился он.

Ранее российский и украинский журналист Сергей Соседов назвал аморальной поездку Киркорова на песенный конкурс. Музыкальный критик добавил, что такой поступок исполнителя свидетельствует о том, что он не является патриотом своей страны. «Сейчас, когда нас грубо отстранили, ехать туда — некрасиво. Аморально. Это говорит о том, что он не патриот, что он не уважает свою страну, которая дала ему все: славу, успех, огромные, несусветные деньги», — заявил Соседов.

11 мая сообщалось, что Киркоров прилетел на конкурс, проходящий в Турине, на вертолете. Он объяснил это тем, что получил специальное приглашение за заслуги перед «Евровидением».

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Марина Совина
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