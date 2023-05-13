Михалков призвал закрыть Ельцин центр

Режиссер Никита Михалков высказался за закрытие Ельцин центра

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков высказался за закрытие Ельцин центра. Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал, что первое, что предстает перед глазами посетителей музея — «ужасающий мультфильм об истории нашей страны, где все грязь, предательство, рабство, ужас и единственный человек, который пришел и все это поменял». «Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо" и только святые девяностые сделали меня таким счастливым», — заявил Михалков.

При этом режиссер уточнил, что не против музея первого президента России, но на месте Ельцин центра он бы предпочел видеть честный музей современной истории, в котором «будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чем это привело».

Ранее Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Кинодеятель сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

В 2022 году в Новоуральске Свердловской области предложили открыть центр в честь генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берии в противовес существующему Ельцин Центру в Екатеринбурге. Сталинист Вадим Аверьянов пояснил, что построить Берия Центр в России необходимо, поскольку молодежь с его появлением начнет «правильно» воспринимать историю.

Ельцин центр был открыт на родине первого президента России в 2015 году.