Двух молодых людей обвинили в групповом изнасиловании россиянки в подвале Москвы

В Москве двух молодых людей обвинили в групповом изнасиловании 26-летней девушки в подвале

В Москве двоих молодых людей 20 и 28 лет обвинили в изнасиловании 26-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, молодые люди изнасиловали девушку 14 июня в подвальном помещении жилого дома на севере Москвы. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве судимый отец избил и изнасиловал дочь в квартире знакомого, он арестован.