Туристы из Москвы сорвались с горы в Карачаево-Черкесии

Двое туристов из Москвы сорвались с перевала Браконьеров в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии проводят операцию по спасению двух туристов из Москвы, которые сорвались с горы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по КЧР.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел на перевале Браконьеров. При падении руководитель туристической группы и одна участница похода получили ушибы.

По словам спасателей, пострадавшие остались на месте происшествия, у них есть палатка и продукты питания на двое суток. «Расстояние от Архызского поисково-спасательного подразделения до точки, где ожидают помощь пострадавшие туристы, около 28 километров», — говорится в сообщении. Поисками занимается группировка МЧС России в составе 12 человек и двух единиц техники.

Ранее МЧС заявило, что зарегистрированная группа из четырех туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии. Она стартовала из поселка Архыз и перестала выходить на связь 18 июня. К спасателям обратилась дочь одного из туристов, которая объяснила, что ее отец пропал. На поиски вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России. Позже две участницы группы самостоятельно вернулись на базу.

