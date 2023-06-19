В горах Карачаево-Черкесии пропали четыре туриста из Москвы

МЧС заявило, что четыре туриста из Москвы не вышли на связь в горах Карачаево-Черкесии

Четверо туристов из Москвы не вышли на связь в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в Telegram.

Группа была зарегистрирована. Она вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз и должна была завершить путь 21 июня в селении Нижний Архыз.

В МЧС обратилась дочь одного из туристов. Она объяснила, что в установленное время ее отец не вышел на связь и пропал. На поиски вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России.

В 2022 году группа незарегистрированных туристов запросила помощь спасателей в в труднодоступной скалистой местности Бурятии. Одна из путешественниц 2004 года рождения получила травму и не могла продолжать путь самостоятельно. На место происшествия выдвинулась группа спасателей. В результате девушку эвакуировали вертолетом.