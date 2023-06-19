КМИС: почти 70% украинцев хотят поменять состав Рады после завершения военного конфликта

Большинство (69 процентов) украинцев хотят поменять состав Верховной Рады после завершения военного конфликта. Такие результаты исследования представил Киевский международный институт социологии (КМИС).

47 процентов опрошенных институтом хотят смены правительства. И всего 23 процента желают видеть другого человека на посту президента.

При этом 19 процентов опрошенных не хотят никаких перемен во власти по завершении конфликта.

Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук выразил уверенность, что Киев манипулирует данными социологических опросов для оправдания своей политики.