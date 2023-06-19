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17:29, 19 июня 2023Россия

Российская учительница поругалась со школьниками и оставила их без математики

В Свердловской области учительница поругалась со школьниками и оставила их без математики

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Свердловской области учительница поругалась со школьниками и оставила их без математики и физики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры российского региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Ивдель. Между преподавателем и девятиклассниками школы №1 произошел конфликт, в результате которого женщина отказалась проводить уроки в указанном классе, о чем сообщила директору образовательной организации.

Директор приостановил занятия на период с 15 по 27 февраля 2023 года, а родители коллективно пожаловались в прокуратуру, что их детям не проводят занятия, предусмотренные обязательной программой.

«Вследствие чего были нарушены права учащихся на получение образования... Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Бурятии мать девятиклассницы обвинила классного руководителя дочери в травле. Она утверждала, что педагог одной из школ в Тарбагатайском районе систематически унижает ее ребенка.

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    Евгения Куликова
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