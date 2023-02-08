Мать российской школьницы обвинила классного руководителя в травле

Жительница Бурятии заявила, что классный руководитель в школе регулярно унижает ее дочь

В Бурятии мать девятиклассницы обвинила классного руководителя дочери в травле. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает «Байкал Daily».

По словам россиянки, педагог одной из школ в Тарбагатайском районе систематически унижает ее ребенка. Конфликт начался после того, как учитель заподозрила, что мать девочки написала на нее жалобу в прокуратуру. Сама женщина утверждает, что никаких заявлений не подавала, но классный руководитель не поверила.

«Она гнобит и "съедает" ребенка, оставляет после уроков в кабинете, не разобравшись в ситуации. Сказала, что испортит характеристику и дочь никуда не поступит», — рассказала мать девятиклассницы.

Директор Тарбагатайской СОШ Алексей Елизов, в свою очередь, отметил, что обращений по этому поводу в саму школу не поступало. А информации в анонимном сообщении, по его словам, недостаточно, чтобы разобраться в конфликте.

«Нет достаточных сведений об участниках конфликта и его причине, что не позволяет приступить к его рассмотрению и тем более — подготовить публичный ответ», — приводит его слова «Байкал Daily» со ссылкой на группу в соцсетях.

Глава учебного заведения также призвал мать ребенка обратиться к нему лично, а не анонимно.

В октябре 2022 года жительница Красноярска обвинила учителей гимназии №2 в травле ее дочери из-за цвета волос.