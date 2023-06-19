В Башкирии объявили творческий конкурс для детей-инвалидов

В Башкирии объявили конкурс для детей-инвалидов от 7 до 18 лет «Сказочные уроки Ушинского»

В Башкирии объявили республиканский творческий конкурс для детей-инвалидов «Сказочные уроки Ушинского». Об этом сообщает «Башинформ».

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения русского педагога, писателя, основоположника дошкольной педагогики в России Константина Ушинского. Проведение конкурса организует Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Тухватшина при поддержке муниципальных библиотек, творческих объединений и общественных организаций, работающих с детьми-инвалидами и их семьями.

Известно, что в соревновании могут принять участие дети-инвалиды от 7 до 18 лет, обучающиеся на дому или в общеобразовательных, коррекционных организациях Республики Башкортостан. Конкурсные материалы принимаются по трем номинациям: «Волшебная мудрость сказок Константина Ушинского», «Детский мир Константина Ушинского», «Россыпи книжных сокровищ».

Ранее в июне башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури представил премьеру спектакля Айрата Абушахманова «Чехов-уроки» по рассказам А. П. Чехова.