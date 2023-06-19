Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:49, 19 июня 2023Россия

Неизвестные подожгли релейные шкафы в Москве

«112»: неизвестные подожгли три релейных шкафа около Варшавского шоссе в Москве

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Неизвестные подожгли три релейных шкафа вдоль железной дороги около Варшавского шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала Mash, шкафы находились в полутора метрах друг от друга и обеспечивали работу семафоров. Отмечается, что возгорание оперативно потушили, происшествие не повлияло на график движения поездов. На данный момент злоумышленников разыскивают правоохранительные органы.

15 июня неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа на перегоне Чугун 1 — Чугун 2 в Липецкой области, однако не смог их взломать. Полицейские установили, что на одном из шкафов было погнуто запорное устройство, а второй кто-то пытался поджечь.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине предложили погасить госдолг замороженными активами России. Сколько Киев должен кредиторам?
    Психолог назвала способы завести разговор с партнером о ролевых играх в постели
    Бывшая модель сбросила пять килограммов и раскрыла эротический секрет похудения
    В Британии начали тестировать первые напечатанные ракетные двигатели
    Неизвестные подожгли релейные шкафы в Москве
    Пьяный украинец избил в Чехии женщину из-за сигареты
    Зеленский отреагировал на слова Путина об уничтожении пяти комплексов Patriot
    Создан добывающий рекордное количество влаги материал
    Стало известно о взрывах в Херсоне
    Власти Финляндии допустили пересмотр статуса консульства России на Аландах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.