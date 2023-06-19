Неизвестные подожгли релейные шкафы в Москве

«112»: неизвестные подожгли три релейных шкафа около Варшавского шоссе в Москве

Неизвестные подожгли три релейных шкафа вдоль железной дороги около Варшавского шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала Mash, шкафы находились в полутора метрах друг от друга и обеспечивали работу семафоров. Отмечается, что возгорание оперативно потушили, происшествие не повлияло на график движения поездов. На данный момент злоумышленников разыскивают правоохранительные органы.

15 июня неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа на перегоне Чугун 1 — Чугун 2 в Липецкой области, однако не смог их взломать. Полицейские установили, что на одном из шкафов было погнуто запорное устройство, а второй кто-то пытался поджечь.