Концерт Григория Лепса в Казахстане отменили после призыва местных жителей

Концерт Григория Лепса в Казахстане отменили после его высказываний об украинских танках

Концерт российского исполнителя Григория Лепса отменили в Казахстане после призывов местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление должно было состояться 8 июля в городе Конаеве, однако руководство компании Makao Luxury Village Resort, которая должна была предоставить площадку для концерта, объявила о разрыве договора с Лепсом в одностороннем порядке. Причиной такого решения стало недовольство высказыванием певца о готовности заплатить миллион рублей за выведение из строя танка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке», — заявили в пресс-службе организации. Там добавили, что билеты можно вернуть в местах их приобретения.

Ранее российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков предложили заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк ВСУ.

К инициативе певцов также решили присоединиться телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.