Российская промышленность начала терять оптимизм

Индекс промышленного оптимизма в России показал снижение после семи месяцев роста

В июне индекс промышленного оптимизма в России снизился на два пункта, что стало первым сокращением после семи месяцев непрерывного роста. Об этом свидетельствует первая июньская оценка от Института экономической политики имени Гайдара (ИЭП), на которую ссылается «Коммерсантъ».

Аналитики не исключают, что снижение свидетельствует только о приостановке роста, а не о развороте тренда, поскольку значение индекса в мае и июне все равно лучшие с марта 2022 года.

Тем не менее другие опережающие индикаторы начали тормозить еще в апреле. По мнению ИЭП, причиной корректировки ожиданий от предприятий стала ситуация с динамикой спроса, который также начал замедляться. Российская промышленность начала корректировать свои представления о продажах и производства в условиях санкций.

Прогноз выпуска потерял в июне восемь плюсов, но в целом промышленность по-прежнему готова наращивать объемы выпуска, хоть и в меньших масштабах. Автор оценок ИЭП Сергей Цухло отмечает, что первые июньские данные могут разочаровать тех, кто ориентируется на ситуацию в промышленности по индексу промпроизводства от Росстата.

«Если его публикация в конце июля подтвердит результаты текущего опроса предприятий, то мы можем получить июньское замедление подсанкционного роста выпуска, так удачно и немного неожиданно начавшегося в марте 2023 года», — подчеркнул он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов призвал урезать бюджетные субсидии промышленности. По его мнению, таким образом государство платит дважды — сначала оплачивает создание продукции, а потом ее выкупает. Вместо этого чиновник предложил создавать спрос на товары, чтобы бизнес занимался созданием новых производственных мощностей только на свои средства.