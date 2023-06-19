У россиянина изъяли якобы удачно найденные на берегу два ружья и рыбу

В Хабаровском крае полиция изъяла у мужчины оружие, которое он якобы нашел на охоте

В Хабаровском крае полиция изъяла у жителя села Вознесенское краснокнижных рыб из семейства осетровых, два незарегистрированных ружья и 325 патронов разного калибра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Мужчина заявил, что оружие с боеприпасами он нашел в 2022 году, когда был на охоте, и счел находку чрезвычайной удачей. По его словам, осетровые якобы лежали на берегу Амура, сначала он попытался выпустить их в воду, но рыба всплыла брюхом вверх, и тогда он забрал ее домой, чтобы кормить ею собаку. На фотографиях, предоставленных «Ленте.ру» в МВД, видны расфасованные куски рыбы и изъятое оружие.

Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».