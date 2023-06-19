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12:24, 19 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал выгодные отличия выборов по-белорусски от голосования в США

Лукашенко рассказал, чем выборы по-белорусски выгодно отличаются от голосования в США

Фото: Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выгодные отличия выборов по-белорусски от голосования в США. Слова главы государства передает агентство БЕЛТА.

Он сообщил, что закон республики определяет субъекты, которые приглашают наблюдателей на предстоящие в 2024 году выборы и добавил, что властям Белоруссии «прятать нечего».

Работа наблюдателей, по словам Лукашенко, поможет избежать упреков в нечестности голосования. «Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча», — рассказал он.

Ранее газета The Times сообщила, что в Польше сотни граждан Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и хотят вернуться в республику, уже проходят боевую подготовку, чтобы свергнуть Лукашенко.

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    Алевтина Запольская
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