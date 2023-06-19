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19:30, 19 июня 2023Силовые структуры

В российском городе мужчина поссорился со своим дядей и ударил его ножом в живот

В Мелитополе мужчина поссорился со своим 67-летним дядей и ударил его ножом в живот

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Мелитополе полиция задержала местного жителя, который поссорился со своим 67-летним дядей и на улице ударил его ножом в живот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Запорожской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая обнаружила возле своего дома раненого человека. Приехав на вызов, правоохранители вызвали скорую и узнали обстоятельства происшедшего. Пострадавшего госпитализировали.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отделение. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии девятиклассник ранил ножом двух сверстников на праздновании последнего звонка.

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