Российский школьник ранил ножом сверстников на праздновании последнего звонка

В Башкирии девятиклассник ранил ножом двух сверстников на праздновании последнего звонка

В Башкирии девятиклассник ранил ножом двух сверстников на праздновании последнего звонка. Об этом РИА Новости сообщил источник.

Инцидент произошел, когда школьники отмечали окончание учебного года на берегу озера рядом с селом Алаторка, уточняет «КП». Они выпивали и поссорились. Один из участников напал на сверстников и нанес им порезы ножом.

Жизни пострадавших детей ничего не угрожает.

Ранее 23 мая сообщалось, что в поселке Иловля Волгоградской области выпускник попытался перерезать горло однокласснице на линейке. По предварительным данным, мальчик был в нее безответно влюблен. При этом сверстники убеждали его, что ему «ничего не светит».

Во время школьной линейки 11-классник, стоявший позади возлюбленной, по окончании исполнения песни достал нож, который пронес в носке. Он схватил девочку за волосы и попытался порезать, однако на помощь вовремя пришел одноклассник.

Известно, что нападавший был тихим и малообщительным, учился на тройки и четверки. Раньше не был замечен в конфликтах. В настоящее время с ним работают полицейские, потерпевшая находится дома.