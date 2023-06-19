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00:41, 19 июня 2023Мир

В Израиле задумались о передаче танков Merkava Польше и Украине

Walla: Израиль под давлением США может передать танки Merkava Польше и Украине

Фото: Havakuk Levison HL / WS / Reuters

Польша и Украина могут получить крупную партию израильских танков Merkava, списанных из армии страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский портал Walla.

По данным издания, переговоры о поставках в Европу этих танков могли начаться из-за давления США, которые настаивают на необходимости оказания Киеву помощи, в том числе военной.

15 июня агентство Reuters сообщало, что Израиль задумался о передаче танков Merkava двум странам, одна из которых расположена в Европе. Как рассказал глава отдела координации экспорта министерства обороны Яир Колес, спрос на израильскую продукцию частично обусловлен желанием стран пополнить свои арсеналы после предоставления Украине вооружений.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях опроверг информацию о возможных поставках вооружений Киеву. При этом он подчеркнул, что израильские власти намерены продолжать ограничиваться оказанием гуманитарной помощи Киеву.

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    Марина Совина
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