Премьер Израиля опроверг информацию о возможных поставках вооружений Киеву

Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о возможных поставках Киеву вооружений

Израиль не принимал решений о предоставлении военной помощи Киеву, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передает ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал публикуемую в интернете информацию о возможных поставках государством летального оружия на Украину. «Мне неизвестно о каких-либо решениях предыдущего правительства или моего нынешнего правительства о летальных вооружениях», — сообщил Нетаньяху, подчеркнув, что израильские власти намерены продолжать ограничиваться оказанием гуманитарной помощи Киеву.

Ранее сообщалось о планах Вашингтона вынудить Израиль передать летальное оружие Украине. Отмечалось, что в секретных документах Пентагона, утекших в сеть, рассматривались сценарии возможного предоставления летальной помощи Киеву, в частности, в случае предполагаемого ухудшения отношений с Москвой.