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23:12, 10 апреля 2023Мир

Премьер Израиля опроверг информацию о возможных поставках вооружений Киеву

Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о возможных поставках Киеву вооружений
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Pool / Reuters

Израиль не принимал решений о предоставлении военной помощи Киеву, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передает ТАСС.

Таким образом политик прокомментировал публикуемую в интернете информацию о возможных поставках государством летального оружия на Украину. «Мне неизвестно о каких-либо решениях предыдущего правительства или моего нынешнего правительства о летальных вооружениях», — сообщил Нетаньяху, подчеркнув, что израильские власти намерены продолжать ограничиваться оказанием гуманитарной помощи Киеву.

Ранее сообщалось о планах Вашингтона вынудить Израиль передать летальное оружие Украине. Отмечалось, что в секретных документах Пентагона, утекших в сеть, рассматривались сценарии возможного предоставления летальной помощи Киеву, в частности, в случае предполагаемого ухудшения отношений с Москвой.

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Варвара Кузьмина
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