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10:57, 10 апреля 2023Мир

США планировали вынудить Израиль поставить летальное оружие Украине

CNN: США планировали вынудить Израиль поставить летальное оружие Украине

Фото: U.S. Army photo / 2nd Lt. Gabriel Jenko / Reuters

Утечка секретных документов Пентагона выявила планы США вынудить Израиль поставить летальное оружие Украине, передает CNN.

В одном из файлов под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» говорится, что Тель-Авив, вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения отношений с Россией. Уточняется, документ датирован 28 февраля и помечен как совершенно секретный «исследовательский анализ».

В документе также сказано, что Израиль привержен отправке разведывательных и нелетальных оборонительных систем Киеву. Кроме того, отмечается, что такая политика поможет сохранить баланс в отношениях с Москвой и Вашингтоном, а также иметь независимость действий в Сирии.

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Виктория Кондратьева
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