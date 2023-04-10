CNN: США планировали вынудить Израиль поставить летальное оружие Украине

Утечка секретных документов Пентагона выявила планы США вынудить Израиль поставить летальное оружие Украине, передает CNN.

В одном из файлов под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» говорится, что Тель-Авив, вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи Украине под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения отношений с Россией. Уточняется, документ датирован 28 февраля и помечен как совершенно секретный «исследовательский анализ».

В документе также сказано, что Израиль привержен отправке разведывательных и нелетальных оборонительных систем Киеву. Кроме того, отмечается, что такая политика поможет сохранить баланс в отношениях с Москвой и Вашингтоном, а также иметь независимость действий в Сирии.