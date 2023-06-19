Израиль отреагировал на сообщения о передаче Украине танков «Меркава»

Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче Украине танков «Меркава»

Минобороны Израиля отреагировало на сообщения о передаче Украине танков «Меркава». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными», — опровергли в ведомстве.

Там также заявили, что вследствие военного конфликта несколько европейских стран выразили заинтересованность в приобретении танков из резервов ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля). Обсуждения еще не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны министерства обороны, а также заинтересованных стран.

Ранее Израиль отказался поставлять Украине танки «Меркава». Отмечается, что Иерасалим готов оказывать Киеву только гуманитарную помощь и предоставить оборонные средства.