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10:25, 19 июня 2023Мир

Израиль отказался поставлять Украине танки Merkava

Axios: Тель-Авив решил не поставлять Киеву танки Merkava и предложил гуманитарную помощь

Фото: Lior Mizrahi / Getty Images

Израиль не захотел поставлять Украине танки Merkava, Тель-Авив готов оказывать Киеву только гуманитарную помощь и предоставить оборонные средства. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники в министерстве обороны Израиля.

Собеседник рассказал о разговоре министра обороны Израиля Йоава Галланта со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Сообщается, что представитель Пентагона попросил увеличить поставки оружия Украине.

«Мы четко дали Остину понять, как далеко можем зайти», — привело издание слова собеседника в министерстве обороны Израиля.

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В ближайшие дни Галлант должен поговорить с главой украинского министерства обороны Алексеем Резниковым. В Киеве ожидают от разговора усиления поставок, в том числе и летального оружия. При этом Израиль ранее отказывался от поставки летального оружия Украине, а передавал только гуманитарную помощь. Также обсуждалась установка системы оповещения населения о ракетных ударах в Киеве.

15 июня агентство Reuters сообщило, что Израиль задумался о передаче танков Merkava двум странам, одна из которых находится в Европе.

Позже израильское издание Walla написало, что Тель-Авив может передать Украине крупную партию списанных танков Merkava. Переговоры об этом могли начаться под давление США на власти Израиля.

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    Александр Слабиев
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