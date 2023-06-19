Израиль отказался поставлять Украине танки Merkava
Израиль не захотел поставлять Украине танки Merkava, Тель-Авив готов оказывать Киеву только гуманитарную помощь и предоставить оборонные средства. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники в министерстве обороны Израиля.
Собеседник рассказал о разговоре министра обороны Израиля Йоава Галланта со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Сообщается, что представитель Пентагона попросил увеличить поставки оружия Украине.
«Мы четко дали Остину понять, как далеко можем зайти», — привело издание слова собеседника в министерстве обороны Израиля.
В ближайшие дни Галлант должен поговорить с главой украинского министерства обороны Алексеем Резниковым. В Киеве ожидают от разговора усиления поставок, в том числе и летального оружия. При этом Израиль ранее отказывался от поставки летального оружия Украине, а передавал только гуманитарную помощь. Также обсуждалась установка системы оповещения населения о ракетных ударах в Киеве.
15 июня агентство Reuters сообщило, что Израиль задумался о передаче танков Merkava двум странам, одна из которых находится в Европе.
Позже израильское издание Walla написало, что Тель-Авив может передать Украине крупную партию списанных танков Merkava. Переговоры об этом могли начаться под давление США на власти Израиля.