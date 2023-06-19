Дочь Мадонны вышла в свет в откровенном наряде вместе с возлюбленным

Дочь певицы Мадонны Лурдес Леон пришла на гаражную распродажу в мини-юбке и чулках

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон в откровенном наряде вышла в свет вместе с возлюбленным. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци засняли девушку в синей мини-юбке с белым принтом, которая обнажала зону бикини и часть ягодиц, и белой майке на тонких лямках. Манекенщица дополнила образ чулками с красно-синими полосками, кроссовками и солнцезащитными очками. На плечи она набросила черную кофту, завязав рукава на шее.

Отмечается, что в данном наряде дочь поп-исполнительницы пришла на гаражную распродажу, которую проводили ее друзья. При этом 26-летнюю модель сопровождал ее избранник Джонатан Апулия.

Ранее Лурдес Леон снялась для британского журнала The Face без штанов. На размещенных снимках 26-летняя манекенщица позировала на мотоцикле Yamaha в черных стрингах и бюстгальтере.