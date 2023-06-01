Дочь Мадонны снялась без штанов для журнала

Дочь певицы Мадонны Лурдес Леон снялась для журнала The Face на мотоцикле и без штанов

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась для британского журнала The Face без штанов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На размещенных снимках 26-летняя манекенщица позировала на мотоцикле Yamaha в черных стрингах и бюстгальтере. Также она надела кожаную куртку и высокие остроносые сапоги на шпильках бренда Mugler и распустила уложенные волнами волосы.

Кроме того, Леон примерила шорты марки Palace в сочетании с топом от бикини бренда Shoreditch Ski Club и сапогами Diesel. «Я бы сказала, что мой самый большой грех — это любовь к мужчинам. Если бы в целом можно было бы избегать мужчин, я бы это сделала. Они так отвлекают», — заявила девушка в интервью.

В мае Лурдес Леон также приняла участие в новой откровенной фотосессии для журнала W Magazine. 26-летняя знаменитость снялась в облегающем кружевном комбинезоне черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело.