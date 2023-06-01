Дочь Мадонны снялась без штанов для журнала
Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась для британского журнала The Face без штанов. Соответствующий материал появился на сайте издания.
На размещенных снимках 26-летняя манекенщица позировала на мотоцикле Yamaha в черных стрингах и бюстгальтере. Также она надела кожаную куртку и высокие остроносые сапоги на шпильках бренда Mugler и распустила уложенные волнами волосы.
Кроме того, Леон примерила шорты марки Palace в сочетании с топом от бикини бренда Shoreditch Ski Club и сапогами Diesel. «Я бы сказала, что мой самый большой грех — это любовь к мужчинам. Если бы в целом можно было бы избегать мужчин, я бы это сделала. Они так отвлекают», — заявила девушка в интервью.
В мае Лурдес Леон также приняла участие в новой откровенной фотосессии для журнала W Magazine. 26-летняя знаменитость снялась в облегающем кружевном комбинезоне черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело.