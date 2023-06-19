В МИД России заявили о размещении крупных частей ВСУ на границе с Белоруссией

Дипломат МИД РФ Полищук: Киев разместил крупные воинские части на границе с Белоруссией

Украина разместила крупные воинские части на белорусской границе и пытается прощупать обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии, заявил ТАСС директор второго департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) российского Министерства иностранных дел (МИД) Алексей Полищук.

«Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства», — сказал дипломат.

Он отметил, что на этом фоне с осени 2022 года в Белоруссии развернули дополнительные воинские части совместной Региональной группировки войск Союзного государства. Ее задача — сдерживать Украину или страны НАТО от потенциального вторжения на территорию России или Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. Он добавил, что это элемент сдерживания тех, «кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение».