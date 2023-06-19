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19:00, 19 июня 2023Силовые структуры

Няню заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы

В Санкт-Петербурге няня искусала 14-летнюю школьницу-инвалида во время насилия

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге няню заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы-инвалида. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает KP.RU.

По данным издания, изначально уголовное дело возбудили по статье о побоях. Изучив повреждения на теле подростка, юрист и родители пришли к выводу, что часть из них представляют собой укусы и засосы.

Выяснилось, что няня застирала постельное белье, желая скрыть следы преступления. Предположительно, причиной нападения стала нетрадиционная ориентация женщины, работавшей няней, которая воспользовалась беспомощностью ребенка.

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

В декабре сообщалось, что в Санкт-Петербурге забытая опекуном 87-летняя женщина оказалась на несколько дней заперта в своей квартире на Гороховой улице без еды и помощи.

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    Владимир Седов
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