В Санкт-Петербурге няня искусала 14-летнюю школьницу-инвалида во время насилия

В Санкт-Петербурге няню заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы-инвалида. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает KP.RU.

По данным издания, изначально уголовное дело возбудили по статье о побоях. Изучив повреждения на теле подростка, юрист и родители пришли к выводу, что часть из них представляют собой укусы и засосы.

Выяснилось, что няня застирала постельное белье, желая скрыть следы преступления. Предположительно, причиной нападения стала нетрадиционная ориентация женщины, работавшей няней, которая воспользовалась беспомощностью ребенка.

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

В декабре сообщалось, что в Санкт-Петербурге забытая опекуном 87-летняя женщина оказалась на несколько дней заперта в своей квартире на Гороховой улице без еды и помощи.